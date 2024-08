Litoral cearense pode ter chuvas isoladas durante o fim de semana

Os registros devem ser similares aos da manhã desta sexta-feira, 9, quando apenas os municípios de Fortaleza, com 1 milímetro (mm), e São Gonçalo do Amarante , 2 mm, registraram chuvas. Nas demais áreas do Estado, a previsão é de estabilidade durante todo o sábado e domingo.

Os litorais de Fortaleza e do Pecém podem apresentar chuvas passageiras durante neste fim de semana, segundo previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Caso ocorram, as precipitações devem se concentrar em baixa intensidade na madrugada e na manhã de sábado, 10.

Ainda nesta sexta, o céu de todo o Ceará deve apresentar um maior número de nuvens do que nos últimos dias. Em todo o território, os ventos ficam entre 40 quilômetros por hora (km/h) e 60 km/h na faixa litorânea e regiões de serra.

As temperaturas devem variar a partir da região, com mínimas entre 15°C e 17°C, no Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e Ibiapaba. As máximas devem atingir até 37°C no Vale do Jaguaribe, Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Litoral Norte.

Para a Capital, a previsão é de 23°C mínimos e 33°C de ápice na temperatura até o fim do dia. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 55% no período da tarde. A velocidade máxima do vento deve ter valores entre 40km/h e 50km/h.