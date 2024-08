Bombeiro faz respiração boca a boca durante resgate de filhote de gato em Quixadá

Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Um bombeiro militar utilizou técnicas de reanimação, dentre elas a respiração boca a boca, para o resgate de um filhote de gato em uma residência na cidade de Quixadá, a 169 quilômetros (km) de Fortaleza. A ocorrência foi registrada nessa quarta-feira, 7, quando outros quatro recém-nascidos foram socorridos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), os cinco felinos estavam presos dentro de um cano PVC na casa de seus tutores. Para remover os filhotes da estrutura, os bombeiros precisaram quebrar um assoalho na entrada da casa e utilizar uma miniretífica para cortar o tubo.