Censo 2022: Ceará diminuiu mais da metade do número de crianças sem registro de nascimento

Taxa de registro de crianças com até 5 anos no Ceará é de 99,3%. 3.830 crianças nessa faixa etária ainda estão sem registro, conforme o Censo

A estatística apresentada no Censo de 2010 mostrou que 8.332 crianças de até 5 anos não foram registradas. Com a redução, o Ceará atingiu a porcentagem de 99,3% de todas as pessoas dessa idade com registro. A taxa é a mesma do Brasil e do Nordeste.

Das crianças de até 5 anos que não foram registradas, 54% (2.106) delas têm menos de 1 ano. Os mais velhos têm menor porcentagem de subnotificação de registro.

A tendência de redução do número de crianças sem registro foi vista em todas as regiões do País.