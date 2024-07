Mutirão de reconhecimento e investigação de paternidade e maternidade abre inscrições

As inscrições para o terceiro mutirão de reconhecimento e investigação de paternidade e maternidade da Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) seguem abertas até o dia 28 de julho. Chamada de “Meu Pai Tem Nome”, o projeto acontece de forma simultânea em todas as Defensorias Estaduais do Brasil.

“A ausência do nome do pai em certidões de nascimento ainda é uma realidade muito forte no nosso país. Isso tem impacto direto no emocional da criança ou do adolescente em questão, mas também na garantia de direitos, porque pode representar pagamento de pensão, assegurar herança etc”, destaca a defensora Aline Pinho, assessora de relacionamento com o cidadão da DPCE, em nota.