Mutirão da adoção realizado pela Defensoria recebe pretendentes e famílias adotivas

A Defensoria Pública do Ceará realiza mutirão de atendimentos voltados aos interessados em realizar processos de adoção de crianças e adolescentes. A ação teve início nesta terça-feira, 4, e segue até a quarta-feira, 5, das 9h às 17h, no Núcleo de Atendimento da Infância e da Juventude (Nadij), no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. O Mutirão tem como objetivo dar orientações e encaminhamentos às pessoas que têm interesse em adotar ou que tenham dúvidas sobre processos já em tramitação. Segundo o órgão, os atendimentos nos dois dias ocorrem mediante agendamento prévio. Contudo, demais candidatos e famílias podem recorrer ao Nadij a qualquer momento para receber orientações. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com a Defensoria, os processos de adoção podem ocorrer nas seguintes situações:

Adoção de uma criança ou adolescente por meio do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) Adoção por cônjuge ou companheiro que adota o filho biológico do parceiro Adoção por um parente, de preferência de grau mais próximo Adoção de “filhos de criação”, crianças e adolescentes que foram adotadas sem passar pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA). Apesar de irregular, pode ser regularizada pela Justiça desde que esteja sob guarda há pelo menos três anos A defensora pública Jacqueline Torres, supervisora do Nadij, explica que a procura pela Vara da Infância e Juventude é o primeiro passo para se inscrever no Sistema Nacional de Adoção. “Os candidatos vão realizar um cadastro e, depois disso, iniciam um processo de habilitação, que inclui entrevistas com uma equipe de psicólogos e assistentes sociais, além de um curso preparatório sobre adoção. Todo esse processo visa garantir que a adoção seja feita de forma responsável e consciente”, detalha. O processo de adoção pode levar de um até cinco anos. “Atualmente, a maioria dos candidatos procura por bebês de até um ano. Contudo, quanto mais amplo é o perfil escolhido pelos candidatos, como optar em acolher crianças mais velhas, com alguma comorbidade ou a adoção de irmãos, mais rápido a adoção pode ser concluída”, explica.

Quem esteve presente no primeiro dia de Mutirão e iniciou o processo de adoção por meio do Sistema Nacional foram Evandite Medeiros, 39, e Jefferson Neres, 42. O casal relata que está junto há mais de 18 anos e sempre teve o sonho de engravidar. “Mas descobri que sou infértil, devido à endometriose, o que resultou na perda das minhas duas trompas. Nossa religião não permite tratamentos de fertilidade, além de também ser muito caso. Por isso, decidimos seguir para adoção. Esse desejo realmente tocou nosso coração”, conta Evandite. Evandite Medeiros e Jefferson Neres se cadastraram Sistema Nacional de Adoção Crédito: Lara Vieira/O POVO Os dois buscam por adotar um bebê de até um ano. “Sabemos que a espera pode ser maior quando se busca adotar um bebê. Mas para o nosso primeiro filho, queríamos vivenciar todas as etapas de ter um bebê em casa”, pontua. O casal, no entanto, está aberto a ter mais filhos um dia. “No futuro, para os próximos filhos, consideramos adotar uma criança mais velha, já que o processo pode ser um pouco mais rápido. Afinal, o nosso desejo é ter uma grande família”, diz Evandite. No Ceará, conforme o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), até terça-feira, 4, existem 970 crianças e adolescentes nas unidades de acolhimento. Desse total, 169 estão disponíveis para adoção; outras 81 em processo de adoção e 1.097 pretendentes disponíveis.