Mutirão já retificou nome e gênero de 583 pessoas trans e travestis no Ceará

Terceira edição do mutirão Transforma, da Defensoria Pública do Ceará, atendeu 198 pessoas na manhã desta terça-feira

Na terceira edição do mutirão Transforma, 198 pessoas trans e travestis receberam novos documentos, retificados com nome e gênero aos quais se identificam. O evento anual é realizado pela Defensoria Pública do Ceará (DPCE), com a entrega sendo nas sedes da instituição em Fortaleza e no Interior.

O balanço das inscrições deferidas pelo mutirão foi fechado no último dia 7, com a entrega dos documentos realizada nesta terça. A coordenadora do mutirão, Lia Felismino diz que o evento é uma força-tarefa organizada pela DPCE e realizada em Fortaleza, Sobral, na região do Cariri e também no Vale do Jaguaribe, Limoeiro, Morada Nova e Russas.

Segundo a defensora, todas a cidades do Interior onde o mutirão acontece também tem entrega dos novos documentos aos beneficiados.

