"Matar cidadãos e crianças": ameaças teriam sido feitas antes de ataque no Barroso

Suspeitos de terem participado da tentativa de chacina que deixou dois mortos e oito feridos no bairro Barroso, em Fortaleza, teriam feito ameaças aos moradores do Jardim Violeta antes do crime. Conforme testemunha relatou à Polícia Civil, eles teriam dito em grupo do aplicativo Telegram que “não iriam dispensar mais ninguém, iriam matar cidadãos e crianças”.



Até o momento, cinco suspeitos de envolvimento na ação foram capturados. Tratam-se de quatro adultos e um adolescente. Alguns deles seriam ex-moradores do Jardim Violeta e teriam deixado a localidade após romperem com a facção Comando Vermelho (CV), que atua no local, e aderido à Massa Carcerária.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde então, a região sofre com o conflito entre os dois grupos. Outros homicídios já haviam sido registrados por causa do conflito. Moradores relataram à Polícia Civil que a região estava tranquila, mas após dois dos suspeitos serem soltos, em fevereiro e maio, atentados e assaltos passaram a acontecer com mais frequência.