Suspeito de tentativa de chacina na Barra do Ceará é preso em Caucaia

Jovem de 26 anos seria integrante de uma facção criminosa, teria tentado reagir à captura e foi autuado em flagrante pelos crimes de desacato e tráfico de drogas. Tentativa de chacina ocorreu em janeiro, no Morro do Santiago

A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) capturou na noite do último domingo, 23, um homem de 26 anos, investigado por envolvimento na tentativa de chacina no Morro do Santiago, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. O caso ocorreu em janeiro. Pelo menos duas pessoas morreram e 15 ficaram feridas.

O homem foi localizado no município de Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza) e, com ele, foram encontradas 177 pedras de crack e uma trouxinha de cocaína.

O suspeito, integrante de uma facção criminosa, tentou reagir à captura e foi autuado em flagrante pelos crimes de desacato e tráfico de drogas.