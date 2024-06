Patrulhamento com dois PMs é realidade em todo o Brasil, diz secretário

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, comentou na noite desta segunda-feira, 24, sobre a circulação de viaturas do patrulhamento ostensivo com dois policiais militares, prática que tem se intensificado nas últimas semanas no Ceará. Ele afirmou que a prática já era adotada no Estado e que também é realidade em todo o Brasil.



A declaração foi feita ao O POVO em frente ao Centro de Eventos do Ceará, no bairro Edson Queiroz, onde se concentravam as 61 equipes da forças de segurança que saíram nesta noite para patrulhamento em regiões de maior incidência de crimes na Região Metropolitana de Fortaleza.



“É importante esclarecer que já há aqui no Ceará muitas unidades em que praticamente 80, 70% do seu contingente já atuou com dois policiais”, afirmou Sá. “Inclusive, no Interior, onde o efetivo é menor, isso é uma realidade quase que total no patrulhamento urbano das áreas em que não há alto índice de criminalidade”.