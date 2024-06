Elmano envia mensagens à Alece sobre gratificação e aumento de horas extras para policiais

A segunda mensagem enviada à Alece é voltada para a gratificação dos profissionais que trabalham e irão trabalhar na Inteligência da Segurança Pública do Ceará. “É importante para que possamos atuar com inteligência em todo o território do Ceará”, disse Elmano.

Além disso, outra medida anunciada foi a garantia da paridade salarial na Polícia Civil para servidores aprovados em concursos até 2019. Elmano definiu a mensagem enviada como “histórica”: “O policial não terá receio de se aposentar, ter uma perda salarial e mudança na qualidade de vida”.

A quarta mensagem consiste no aumento do limite de horas extras por policial e peritos da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). A carga horária passaria de 84 para 96 horas. Elmano destacou a importância do trabalho da Pefoce. “Acelera o inquérito, acelera a elucidação dos casos e dá informações para os que estão investigando.”

"Todas essas medidas têm impacto na Segurança Pública, são ações ostensivas que irão fortalecer e ampliar as ações de segurança no Estado”, afirmou Evandro Leitão (PT), presidente da Alece.