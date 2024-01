Juventude Digital: curso Montagem e Manutenção de Computadores tem novas turmas

O programa Juventude Digital, da Prefeitura de Fortaleza, está com duas novas turmas abertas para o curso de Montagem e Manutenção de Computadores. Na formação, estudantes aprendem a trabalhar tanto com questões de hardware, como o conserto e troca de peças, quanto de software.

As inscrições ocorrem até esta sexta-feira, 12. Elas devem ser feitas pelo site do projeto, que pode ser acessado clicando aqui. O público-alvo é de jovens, entre 15 a 29 anos, residentes em Fortaleza. A prioridade das vagas é para estudantes ou egressos de escolas públicas. O curso é gratuito.

As aulas ocorrem presencialmente, nas unidades do Centro de Recondicionamento Tecnológico (CRT). Uma sede fica na Praia de Iracema (rua dos Tabajaras, 440), enquanto outra foi inaugurada em novembro de 2023 no Bom Jardim (avenida Oscar Araripe, 1030).