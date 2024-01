Taxista morto em Aquiraz: suspeito foi preso quando desembarcava de outro táxi em Fortaleza

As investigações apontaram que Ronário recebeu R$ 1 mil após extorquir a família do taxista e enviar fotografias da vítima lesionada.

O corpo foi encontrado abandonado dentro do próprio veículo de Eron, na estrada de Batoque, entre Aquiraz e Pindoretama.

Conforme a delegada-geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Tereza Cruz, por meio do trabalho investigativo foi possível identificar o autor do crime horas após o corpo ser encontrado.

O delegado do Núcleo de Homicídios da Delegacia de Aquiraz, Ricardo Savoldi, afirmou que após receber a informação da morte de Eron, que é de Fortaleza, verificou que o caso não se tratava somente de latrocínio (roubo seguido de morte), mas de um sequestro mediante extorsão.

A Polícia aponta que Romário usou o aparelho celular da vítima para se comunicar com a família do idoso e enviar as fotografias dele com diversas lesões.

Os agentes rastrearam a conta e o nome do beneficiário da transferência bancária, uma mulher de Cascavel, ex-companheira de Romário.

Ela informou que o homem enviou o valor e lhe ligou informando que usasse o dinheiro com a filha do casal, apesar de nunca ter dado valores antes, conforme o relato da mulher.