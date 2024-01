Após tentativa de chacina no Morro do Santiago, suspeito de chefiar tráfico na área é preso

Operações com reforço policial foram implantadas nas duas áreas Crédito: divulgação/SSPDS

Após a tentativa de chacina no Morro do Santiago, na Barra do Ceará, nesse domingo, 7, o policiamento no entorno do bairro da Capital e no Parque Leblon, em Caucaia, foram reforçados. As ações ostensivas ocorrem devido à guerra entre facções criminosas nos territórios. Um homem, apontado como chefe do tráfico de drogas na área do crime que deixou dois mortos e 15 feridos, foi preso em flagrante nessa terça-feira, 9. O preso nessa terça, 9, é Cristiano de Lima Nunes, de 27 anos, conhecido como “Menino Rei”. Ele foi detido no Parque Iracema e tem antecedentes criminais por homicídio doloso, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, roubo e corrupção de menor. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ataque desse domingo, 7, teria sido resultado também de uma tentativa dos criminosos de "tomarem o poder" no Morro do Santiago. Segundo os relatos, eles chegaram atirando nas pessoas durante uma festa que acontecia na rua Santiago.

As ações nas áreas de disputa foram acompanhadas pelo titular da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Samuel Elânio, e por delegados da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). No dia anterior, na segunda-feira, 8, os agentes do 33º Distrito Policia e do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC) já haviam capturado em flagrante, em um imóvel na Barra do Ceará, um homem suspeito de integrar grupo criminoso. Antonio Marcos Braga Gomes Filho, conhecido como “Lágrima”, tem antecedentes por estupro de vulnerável, tráfico e associação para o tráfico. A prisão foi feita no contexto de reforço policial na região após o duplo homicídio. O reforço policial após a tentativa de chacina faz parte da operação “Ethos”, coordenada pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Foram mais de 120 profissionais que atuaram na terça-feira, 9. Ações de patrulhamento, abordagens de pessoas e veículos foram intensificadas, conforme a SSPDS. Em Caucaia, nessa terça-feira, 9, três armas de fogo, drogas e coletes balísticos foram apreendidos. "Os trabalhos policiais contam com a participação de profissionais da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), além de equipes da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS, da Copol, e de equipes da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza, da Autarquia Municipal de Trânsito de Caucaia e Guarda Municipal de Caucaia", informou o órgão.

