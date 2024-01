Sem data para início de reforma, Praça do Ferreira tem problemas estruturais

Piso da Praça do Ferreira, em Fortaleza, tem buracos e pedras de calçamento soltas Crédito: FÁBIO LIMA

Anunciado em novembro do ano passado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), o projeto de revitalização da Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, está em fase de elaboração e ainda não tem prazo para ser enviado à Prefeitura de Fortaleza. Atualmente, o espaço apresenta falhas na pavimentação, nas lixeiras e nos bancos. A população do entorno ainda reclama de falta de segurança, mau cheiro e aglomeração de pessoas em situação de rua, que cobram estrutura para suas necessidades básicas. Segundo o presidente da CDL, Assis Cavalcante, o projeto prevê ajustes no piso em pedra portuguesa, com a instalação de unidades menores para melhor fixação, construção de novos quiosques, melhorias na iluminação e ligação com a rua Floriano Peixoto.

"Tem que melhorar esses bancos também, botar uns bancos mais descentes. Isso aqui é antigo, da época de 1980. [...] Tinha que ter mais lixeiras. Botaram esses tanquinhos aí, mas o pessoal não bota nada dentro, joga no chão", relata o militar Raimundo Pereira, 63, que frequenta a Praça há mais de 40 anos. Piso da Praça do Ferreira, em Fortaleza, tem buracos e pedras de calçamento soltas Crédito: FÁBIO LIMA Outro ponto destacado por quem visita ou trabalha no local é a falta de segurança, principalmente durante o período da noite, quando, segundo populares, a falta de policiamento e iluminação pública aumentam a sensação de perigo.

Segundo o comerciante Alexandre Gurgel, 52, o cenário se estende também aos fins de semana, dias em que ele evita trabalhar na Praça devido por medo. “Dia de domingo eu não trabalho aqui. Vou ali para a Feira da José Avelino. É cheio de 'malandro' aqui em dia de domingo. Lá é melhor de vendas para mim, a segurança também é maior”, conta o vendedor de água. De acordo com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), a área conta com policiamento em viaturas, motocicletas, ciclopatrulhamento e uma base fixa da PM.