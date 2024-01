Após cinco anos sem operações, heliponto do IJF deve voltar a funcionar

Desativado desde 2019, o heliponto do Instituto José Frota (IJF) passará por requalificações técnicas e deve voltar a funcionar em breve. As informações foram divulgadas, em primeira mão, pela comunicação do IJF ao repórter Luciano Cesário, da rádio O POVO CBN, no programa O Povo na Rádio desta terça-feira, 9.

O heliponto foi inaugurado em outubro de 2013, ainda durante a gestão do prefeito Roberto Cláudio. Com o equipamento, à época, o maior hospital de urgência e emergência em traumas do Estado pôde receber simultaneamente até três helicópteros. O investimento custou R$ 3,9 milhões e tem 784 metros quadrados.

Questionado pelo repórter sobre o prazo para que as atividades retomassem no equipamento, o IJF informou que não haveria como precisar o tempo necessário para as reformas.