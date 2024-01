Academia Cearense de Letras lança anexo nesta quinta-feira, 11

Prefeito de Fortaleza, José Sarto estará presente no lançamento e irá assinar a orden de serviço para a requalificação da Praça da Academia Cearense de Letras, no Centro

A Academia Cearense de Letras (ACL) vai lançar a pedra fundamental de um anexo na manhã desta quinta-feira, 11, no Centro de Fortaleza. O anexo do prédio terá uma réplica do Café Java, estabelecimento tradicional da Praça do Ferreira onde nasceu o movimento Padaria Espiritual. O prefeito de Fortaleza, José Sarto, e o presidente da ACL, Tales de Sá Cavalcante, estarão presentes.

Na ocasião, o prefeito vai assinar a ordem de serviço para a requalificação da Praça da Academia Cearense de Letras, no Centro, que irá ganhar uma nova área de convivência. A Prefeitura de Fortaleza informou ainda que, no local, será reconstruído o jardim do Palácio da Luz, da época do Brasil Colônia.

A requalificação vai passar pelo calçadão entre as ruas do Rosário e Guilherme Rocha, com execução da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger). Em nota, a Prefeitura destacou que a intervenção "faz parte do pacote de reformas da gestão municipal que prevê mais de R$ 50 milhões em investimentos na revitalização de praças e areninhas, até 2024".