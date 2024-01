Comoção e demanda por segurança marcam velório de taxista morto em Aquiraz

Corpo da vítima foi localizado com sinais de violência, dentro do carro em que trabalhava. Um suspeito pelo crime foi detido

O velório do taxista José Eron Batista Rabelo, assassinado após realizar uma corrida no município de Aquiraz, foi realizado na manhã desta quarta-feira, 10, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza.

A cerimônia foi marcada pela presença de familiares, amigos e colegas de profissão de Eron, que lamentaram a morte do taxista e demandaram mais segurança para a categoria. O cortejo saiu da residência do taxista e seguiu até o cemitério Jardim Metropolitano, localizado no Eusébio.