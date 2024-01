Colisão entre micro-ônibus e VLT deixa sete pessoas feridas em Fortaleza

Um micro-ônibus colidiu contra um VLT na tarde desta terça-feira, 9, na rua Filomeno Gomes, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), acidente deixou sete pessoas feridas. Não foi informado registro de óbitos.

Ocorrência foi registrada por volta das 16h56min. Na ocasião, "o micro-ônibus seguia pela avenida quando colidiu com o trem, que estava seguindo em sentido perpendicular".

Bombeiros foram acionados e, ao chegarem no local, constataram que havia sete vítimas. Elas foram resgatadas e receberam atendimento pré-hospitalar da corporação e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).