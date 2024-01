Suspeito de matar taxista em Aquiraz é investigado por roubos contra motoristas de app

Romário Pereira da Silva, de 33 anos, foi preso no Centro de Fortaleza

A vítima foi encontrada morta na estrada do Batoque na madrugada da terça-feira, em Aquiraz , na Região Metropolitana de Fortaleza.

Romário Pereira da Silva, de 33 anos, foi preso na noite terça-feira, 9, no bairro Centro, em Fortaleza , suspeito de sequestrar e matar um taxista de 66 anos. Familiares da vítima, Eron Batista, chegaram a receber ligações exigindo dinheiro para libertá-lo.

De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Romário tem antecedentes por tráfico de drogas, roubo e tentativa de feminicídio. Ele foi autuado por extorsão mediante sequestro com resultado em morte.

O trabalho das investigações e prisão ocorreu por meio da Polícia Civil do Ceará, de forma integrada entre a Delegacia Metropolitana de Aquiraz e a delegacia de Cascavel, além do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e apoio da Coorenadoria de Planejamento Operacional (Copol) e da Coordenaria de Inteligência (Coin).