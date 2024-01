Papicu: PM captura suspeitos e apreende arma de fogo

Dupla foi presa, após tenta fuga, durante patrulhamento de rotina; policiais apreenderam pistola calibre .380 e dois carregadores, com 28 munições

Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu dois homens e apreendeu uma arma de fogo no bairro Papicu, em Fortaleza. A ação ocorreu na noite desse sábado, 23, e as informações são da própria PMCE.

De acordo com a assessoria de imprensa da corporação, os policiais realizavam patrulhamento de rotina por volta das 22h30min, quando viram os homens, um deles com a arma em punho. Eles entraram em uma vila e tentaram fugir, mas foram capturados pelos agentes.

Durante a fuga, um dos suspeitos jogou a pistola no telhado de uma casa, mas ela foi recuperada pelos militares. Além da arma, eles estavam com dois carregadores, totalizando 28 munições.