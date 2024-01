Jovem de 20 anos é morta pelo companheiro na Vila da Paz, em Maracanaú

Repórter do caderno de Cidades

"Ao chegar no endereço, já flagraram Ruan Kaique Santos de Freitas, com passagens por tráfico de drogas, em posse de um revólver, além de entorpecentes", informou a SSPDS. A vítima, entretanto, já estava sem vítima.

Uma jovem de 20 anos , identificada como Larissa Evangelista Tavares, foi morta a tiros dentro de uma residência na localidade de Vila da Paz , em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza). O suspeito do crime, Ruan Kaique Santos de Freitas, de 27 anos, companheiro da vítima, foi preso em flagrante por feminicídio .

"Diante do que foi encontrando, Ruan foi levado à Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi autuado pelo crime de feminicídio”, também disse a nota da pasta. Audiência de custódia realizada ainda neste domingo, 24, decretou a prisão preventiva do suspeito.



Estatísticas de feminicídios no Ceará em 2023

Com o caso registrado nesta madrugada, subiu para 42 o número de feminicídios registrados no Ceará neste ano, conforme dados da SSPDS. É o maior número já registrado desde 2018, ano em que a estatística passou a ser computada no Estado.

Ao todo, 256 mulheres foram assassinadas em 2023 no Ceará até o dia 20 de dezembro passado, última atualização feita pela SSPDS.