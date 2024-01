Motociclista embriagado atropela mãe e filha no Mondubim

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Vítimas estão internadas em estado grave no IJF

Uma mulher de 46 anos e sua filha de 11 anos foram atropeladas no momento em que voltavam de uma igreja por um motociclista na avenida Presidente Costa e Silva, altura do bairro Mondubim, em Fortaleza. O caso ocorreu por volta das 19h25min desse domingo, 24.



Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), o condutor da moto, Paulo da Silva Araújo, admitiu que havia ingerido bebida alcoólica em uma barraca de praia da Barra do Ceará. Ainda segundo o APF, ambas as vítimas estão internadas em estado "gravíssimo" no Instituto Dr. José Frota (IJF), estando a criança, inclusive, entubada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de estar alcoolizado, o motociclista teria ultrapassado o sinal vermelho e também não possuiria Carteira Nacional de Habilitação.