Corpo de Bombeiros apaga incêndio em queima de lixo no Vale do Jaguaribe

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atuou na manhã desta terça-feira, 26, em uma queima de lixo em Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe. As informações são da própria corporação.

Os bombeiros foram acionados por volta das 9h30min em ligação à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), pelo número 193. O chamado informava se tratar de um incêndio em uma empresa de reciclagem.

Ao chegarem no local, porém, a guarnição descobriu tratar-se de queima de lixo. O material incendiado era, de fato, da empresa de reciclagem. As chamas acabaram se estendendo e atingiram objetos de plástico próximos, gerando um princípio de incêndio.