Ao menos duas pessoas são presas durante "rolezinho" em Fortaleza

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Homens foram autuados por trafegarem com a placa adulterada

O POVO localizou dois casos de prisões efetuadas durante o passeio de moto. No bairro Meireles, nas proximidades do Náutico Atlético Cearense, um motorista foi preso após ser constatado que uma fita adesiva preta estava adulterando a placa do veículo.

A prisão ocorreu após o motociclista ter colidido em um automóvel e uma discussão entre os condutores ter sido iniciada. O homem teve a prisão relaxada em audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, 25, e terá de cumprir medidas cautelares.

Já na avenida Silas Munguba, altura do bairro Itaperi, um outro participante do rolezinho foi preso em flagrante, também por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A prisão ocorreu após a PM avistar um grupo de motociclistas em alta velocidade, praticando manobras arriscadas na via, como empinar a roda da moto dianteira e fazendo zigue-zague.