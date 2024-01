Suspeito de mandar matar inspetor entra na lista de mais procurados do Ceará

Adeilson do Amaral de Sousa, conhecido como Kiko, de 35 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O homem apontado como mandante do assassinato do policial civil Glicelio Felix de Almeida, de 41 anos, passou a integrar a lista de mais procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Adeilson do Amaral de Sousa, conhecido como Kiko, de 35 anos, é descrito pela pasta como traficante com atuação nos estados do Maranhão e do Piauí. "Considerado perigoso", registrou como observação a SSPDS. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Glicelio foi morto no último domingo, 17, em Granja, na Região Norte do Estado. Ele estava em uma praça do município quando foi atingido por disparos de arma de fogo.