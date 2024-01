Jovem de 18 anos é morta enquanto participava de 'rolezinho' no José Walter

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Uma jovem de 18 anos, identificada como Thauany Silva, foi baleada e morta na madrugada desta segunda-feira, 25, no bairro Prefeito José Walter. Ela estava na garupa de uma moto, participando de um “rolezinho” com vários outros motociclistas, quando foi atingida por disparos de arma de fogo nas proximidades do residencial Cidade Jardim I.

Thauany chegou a ser socorrida a uma unidade hospitalar, mas não resistiu. As circunstâncias do crime ainda são apuradas. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.