Homem investigado por tentativa de homicídio é preso em Maracanaú

Vítima foi socorrida por populares e "levada para uma unidade de saúde da região". Após análise das imagens do momento do crime e da realização de oitivas e diligências, os investigadores representaram pela prisão preventiva de Moreira.

Conforme Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Antônio Marcos Moreira dos Santos, de 48 anos, teria se desentendido com um homem e desferido golpes de faca nele.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) cumpriu, nesse domingo, 24, um mandado de prisão preventiva contra um homem que é investigado como sendo autor de uma tentativa de homicídio, crime que foi registrado em agosto deste ano . Índivíduo foi localizado e preso em Maracanaú .

Índivíduo foi localizado nesse domingo e levado para uma unidade policial. "Na delegacia, o mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de homicídio foi cumprido. Agora, ele encontra-se à disposição da Justiça", destaca pasta.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Maracanaú: (85) 3101-2830