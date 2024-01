Betão, coordenador técnico do Fortaleza, é furtado na Praia do Futuro

O coordenador técnico do Fortaleza, Ebert Amâncio, o Betão, foi furtado na noite dessa sexta-feira, 22, na Praia do Futuro. O caso foi relatado pelo ex-jogador de Corinthians, Santos e Avaí na rede social X (antigo Twitter).

Segundo Betão, ele e a esposa foram vítimas do crime. Foram levados celulares, cartões de banco e outros pertences.

EXCELENTE NOITE A TODOS. ACONTECEU ALGO MUITO DESAGRADÁVEL COMIGO. FUI ROUBADO NA PRAIA DO FUTURO EM FORTALEZA, LEVARAM MEU TELEFONE, O DA MINHA ESPOSA, MEUS CARTÕES DO BANCO E OUTROS PERTENCES. ATRAVÉS DO SISTEMA E BUSCA DO IPHONE ENCONTRAMOS A LOCALIZAÇÃO, ESTÁ NA PARANGABA.