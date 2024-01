Três pessoas são presas em Monsenhor Tabosa por crimes de homicídio

Em operação da Polícia Civil do Estado do Ceará, três suspeitos foram presos por integrarem uma organização criminosa e pelo crime de homicídio

Três suspeitos por homicídio e por integrar organização criminosa no município de Monsenhor Tabosa, foram presos em uma operação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), na manhã dessa sexta-feira, 22. Os alvos foram capturados na própria cidade.

A operação policial resultou no cumprimento de seis mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão de suspeitos, entre 18 e 47 anos, de envolvimento em crimes de homicídio e por integrarem organização criminosa, no município. Com as investigações policiais, os homens são apontados por participação em homicídios registrados na região.

Coordenada pela Delegacia Municipal de Monsenhor Tabosa e pela Delegacia Regional de Crateús, com apoio das Delegacias de Russas, Tamboril, Independência e Novo Oriente, a operação com o nome “Maat” teve como objetivo desarticular uma organização criminosa com atuação em tráfico de drogas na cidade do interior do Ceará.