Dupla é presa após exibir armas e drogas em live no Ceará

Dois homens foram presos em Tururu, no Litoral Oeste do Estado, após exibirem armas e drogas durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Segundo a Pasta, a live ocorreu nessa quinta-feira, 21, e as imagens foram repassadas à Polícia pouco após a transmissão. No vídeo, os suspeitos estavam em um matagal, exibindo um revólver e pacotes com maconha e cocaína.

Agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) fizeram buscas no local onde a transmissão teria acontecido e localizaram, segundo a Secretaria, "um grupo suspeito". Houve troca de tiros, mas a SSPDS não informou se algum dos policiais ou dos suspeitos foi ferido na ação.