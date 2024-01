Crime de dinheiro falso: PF deflagra ação em Fortaleza para identificar suspeitos

Não houve prisão. Polícia continua as investigações em busca dos envolvidos no crime

Após a comprovação do material falsificado, foram realizadas investigações com objetivo de confirmar o destinatário e responsável pela encomenda.

De acordo com a PF, as investigações tiveram início após agentes apreenderem cédulas falsas em encomenda postal que ainda seria entregue ao destinatário.

A Polícia Federal (PF) cumpriu um mandado de busca e apreensão no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza . A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira, 22, e teve como objetivo identificar responsáveis pelo crime de moeda falsa . O crime teria sido cometido em junho de 2022 após uma apreensão dos Correios.

O mandado de busca foi expedido pela 11ª Vara da Justiça Federal, com cumprimento em endereço residencial do bairro Quintino Cunha. De acordo com a PF, não houve flagrante, por isso ninguém foi preso. O mandado de busca é para levantar mais elementos para a investigação.

O crime de moeda falsa, previsto no Artigo 289 do Código Penal, em regra é federal e prevê pena de reclusão de até 12 anos.