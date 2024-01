Homem conhecido como "Playboy Kevin" é preso por tráfico de drogas no interior

Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará e da Polícia Militar do Ceará, realizam a prisão de suspeito envolvido em tráfico de drogas

Uma ação feita por equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE), resultou na prisão de um homem envolvido com tráfico de drogas, identificado como Cícero Kevin Gomes Farias, de 25 anos. A captura do alvo foi realizada na cidade de Banabuiú, a 228 km de Fortaleza, na quinta-feira, 24.

O suspeito já possuía um mandado de prisão em aberto. No momento da abordagem nada de ilícito foi encontrado com o suspeito.

O alvo que possui antecedentes criminais pelo crime de tráfico de drogas e estava com um mandado de prisão em aberto, é conhecido como “Playboy Kevin”, investigado como um dos responsáveis pela comercialização de drogas em municípios pertencentes à Área Integrada de Segurança 20 (AIS 20).