Venda ilegal de armas de fogo: suspeitos são presos na Região Metropolitana de Fortaleza

Os equipamentos estavam armazenados no apartamento de um dos alvos, localizado no Parque Potira, em Caucaia.

Mais detalhes sobre o caso serão divulgados pela Polícia durante coletiva de imprensa, no fim da manhã desta quinta-feira, 21.

A ação foi realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará e contou com apoio do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) e do Exército Brasileiro.