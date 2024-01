Suspeitos de integrar facção são presos ao instalar câmeras no Siqueira

Repórter do caderno de Cidades

Três homens foram presos em flagrante suspeitos de receptação e integrar organização criminosa, nessa terça-feira, 19, no bairro Siqueira, em Fortaleza. A prisão aconteceu após policiais militares se depararem com um grupo de cerca de seis pessoas que saiu correndo ao avistar a composição.



Na fuga, o grupo deixou para trás uma escada retrátil, alguns fios e um alicate. Os PMs conseguiram prender três dos suspeitos, que informaram que eram integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) e estavam instalando câmeras de vídeo para monitorar os rivais do Comando Vermelho (CV).



Os suspeitos foram identificados como: José Edivan Rodrigues do Nascimento, José Wallison Nunes de Oliveira e Carlos Eduardo Ferreira do Nascimento. Em audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, 20, o trio teve a liberdade restituída a pedido do Ministério Público Estadual (MPCE).