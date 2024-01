Suspeito é capturado em Caucaia com mais de 18 kg de droga

Polícia Militar do Ceará com apoio da Ciopaer realizam prisão de homem suspeito por tráfico de drogas

Com o suspeito, foi encontrado mais de 18 quilos de entorpecentes, prensa hidráulica, munições, rádios comunicadores e aparelhos celulares. A captura aconteceu após policiais militares realizarem um patrulhamento náutico em área de manguezal, no bairro São Gerardo, quando foi avistado um acampamento abandonado, onde encontraram pessoas armadas.

Foi capturado um suspeito por tráfico de drogas no município de Caucaia, identificado como Guilherme Williame Gomes Ferreira, de 38 anos. A captura foi realizada na quinta-feira, 21, pela equipe da Polícia Militar do Ceará com o auxílio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

No local foram encontrados mais de 18 quilos de drogas, sendo elas crack, maconha e cocaína, além disso foram encontradas armas, onze munições, prensa hidráulica, rádios comunicadores e aparelhos celulares. O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

A ação foi realizada em conjunto com o Batalhão da Polícia de Meio Ambiente (BPMA), do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) e do Policiamento Ostensivo Geral do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) da PMCE.