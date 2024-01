Aeroporto: Receita Federal prende dupla com droga amarrada ao corpo

Agentes da Receita Federal (RF) prenderam uma dupla no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, com mais de 7 kg de drogas amarradas ao corpo. A ação ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 20.

Segundo a assessoria de comunicação do órgão, a apreensão ocorreu durante fiscalização de rotina. Os agentes interceptaram o avião, que vinha de Manaus (AM), no momento do pouso em Fortaleza. O destino final da dupla era Brasília (DF).

Ao todo, os suspeitos, um homem e uma mulher, estavam com 7,3 kg de skunk — uma variação mais potente de maconha. A droga estava presa em "cintas" ao redor do corpo de ambos, no tórax e nas pernas.