PM é acionada após homem ensanguentado invadir agência bancária em Fortaleza

Crédito: Reprodução/Vídeo via WhatsApp O POVO

A invasão de um homem ensanguentado em uma agência bancária localizada no cruzamento da avenida Ministro Albuquerque Lima com avenida A, no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, assustou os moradores na manhã desta segunda-feira, 18.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) foram acionados para atender à ocorrência.

O homem permaneceu dentro da agência bancária, atraindo atenção de dezenas de curiosos nos arredores do local, confore O POVO apurou. A Polícia Militar, por meio de nota, informou que o homem "estava em surto" e que e que pulou telhados e adentrou a agência do Banco do Brasil.