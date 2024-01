Grupo utiliza carro para invadir e furtar loja em Fortaleza

Portas e vidraças do local foram danificadas pelo impacto com o veículo; Polícia Militar foi acionada

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), criminosos em um veículo chegaram ao local e, após danificar vidraças e portas, furtaram os produtos do empreendimento. Eles fugiram logo em seguida.

O caso foi registrado no 11° Distrito Policial (DP), situado no bairro Pan Americano, na Capital. A PM também informa que está realizando buscas para identificar e prender os suspeitos do crime.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Telefone do 11° DP: (85) 3101 2954