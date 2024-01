Gestores usurparam função da PF ao conceder porte de arma a guardas, diz delegado

De acordo com o delegado, o número total de portes de arma de fogo concedido de forma ilegal ainda será apurado durante a investigação que se sucederá à fase de cumprimentos de mandados.



Ele ainda explica que, não necessariamente, as compras eram efetuadas de maneira ilegal, mas a concessão do porte ilegal, através de uma carteira que era expedida, não poderia ser feita pelos gestores municipais.

Os 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Quixadá, Boa Viagem, Irauçuba, Aracati e Itaitinga. Os 60 policiais federais que foram às ruas apreenderam 13 armas de fogo (cinco em Boa Viagem, quatro em Aracati, duas em Irauçuba e duas em Fortaleza) e munições (em Quixadá) e efetuaram uma prisão em flagrante, registrada em Fortaleza.



“As condutas dos investigados podem configurar o cometimento, em tese, dos crimes de usurpação de função pública, uso de documento falso, falsidade ideológica, porte, posse e comércio ilegal de armas de fogo, com penas que podem chegar a 20 anos de prisão”, afirmou, em nota, a PF.



Em nota, a Prefeitura de Quixadá afirmou que as denúncias apuradas na operação não diziam respeito à atual gestão. Conforme o texto, as equipes da PF não encontraram nenhuma irregularidade durante as buscas feitas na sede da Guarda Civil do Município.