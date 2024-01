Homem é preso com drogas sintéticas em bairro de Fortaleza

Suspeito é encontrado com drogas sintéticas, maconha e R$ 50 mil em espécie no bairro Prefeito José Walter

Uma operação da Polícia Cívil do Estado do Ceará (PC-CE) resultou na prisão em flagrante de um homem identificado como Lucas Levy Fontenele Rodrigues, 30 anos. O caso aconteceu no bairro Prefeito José Walter, na última sexta-feira, 15. Com o suspeito, foram encontrados R$ 50 mil em espécie, maconha e drogas sintéticas.

A equipe da Delegacia Metropolitana de Caucaia (RMF), com o intuito de prender indivíduos envolvidos com a comercialização de drogas na Região Metropolitana de Fortaleza, saiu em campo para dar cumprimento ao mandado de prisão que havia contra o suspeito.