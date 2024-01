Homem acusado de matar duas irmãs no Ceará é preso em Goiás

Foi capturado um homem investigado por participação nas mortes de duas irmãs, na zona rural do município de Tarrafas, no Ceará. A captura aconteceu nesse sábado, 16, na cidade de Formosa, em Goiás, por meio de ação conjunta das Polícias Civis do Estado Ceará e do Estado de Goiás.

O crime aconteceu em abril de 2022. Na ocasião, o homem de 18 anos teria matado as duas irmãs, ferindo-as com um objeto perfurocortante. As vítimas, com 17 e 23 anos, foram mortas em uma residência no sítio Bela Vista.