Mulheres suspeitas por tráfico de drogas são presas em festa de aniversário em Fortaleza

Em ação integrada das Forças de Segurança do Piauí e do Ceará, resultou no mandado de prisão de duas mulheres suspeitas de envolvimento em tráfico de drogas do estado do Piauí. As suspeitas foram encontradas enquanto uma delas comemorava o próprio aniversário com uma festa, no bairro do Passaré, em Fortaleza, na última quarta-feira, 13.

As duas mulheres, identificadas como Francisca Simone Nascimento Silva, de 36 anos, e Emyle Roberta da Conceição Carneiro, de 19 anos, estão sendo suspeitas por integrar um grupo criminoso e estarem envolvidas com tráfico de drogas na cidade de Parnaíba, no estado do Piauí.

A Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS repassou informações sobre a localização das mulheres para a equipe do Comando Tático Motorizado (Cotam) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), após as informações a Polícia Militar foi no local onde estavam as mulheres e as prenderam.