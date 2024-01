Pastor é preso em Itapipoca suspeito de estuprar a própria filha

Um homem de 52 anos foi preso nessa segunda-feira, 18, por um suposto estupro de vulnerável em Itapipoca, município a 139 km de Fortaleza. O suspeito, que não terá a identidade revelada para preservar a vítima, teria cometido o crime contra a própria filha, uma menina de 6 anos.

Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o homem atuava como líder religioso e foi capturado no bairro Centro. O suspeito foi levado até a Delegacia Regional de Itapipoca, onde agora se encontra à disposição da Justiça.