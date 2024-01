Roupas e tênis falsificados: 246 produtos são apreendidos com suspeito em Fortaleza

Investigação teve início depois que a Polícia Civil identificou um aparelho celular roubado sendo comercializado no estabelecimento

Um homem identificado como Franciberg Barroso do Nascimento, 31, foi preso suspeito de posse irregular de arma de fogo e crime contra propriedade industrial. Com ele, foram apreendidos 246 produtos falsificados, uma pistola e 26 munições, em um imóvel no bairro Genibaú, em Fortaleza. O caso foi registrado na sexta-feira, 15.



De acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE), a investigação de agentes do 27º Distrito Policial começou depois que um celular roubado foi recuperado.

O aparelho estava para venda na loja no Genibaú, e, quando os agentes chegaram ao imóvel, os policiais verificaram que eram comercializados materiais falsificados.