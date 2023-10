Rio Ceará: passeio educativo adverte sobre o despejo irregular de esgoto

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-09-2023: Lideranças comunitárias participam de passeio educativo, ação promovida pela Ambiental Ceará no Rio Ceará na Barra do Ceará. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

Cerca de 40 pessoas adentraram o leito do rio Ceará em um passeio educativo voltado a lideranças comunitárias da Grande Barra do Ceará. O objetivo da iniciativa é conscientizar sobre a preservação do manancial e sobre os danos do despejo irregular de esgoto. Ação foi na manhã desse sábado, 30. Três catamarãs saíram do píer da Barra do Ceará, cada um com a presença de um educador ambiental, responsável por realizar um resgate histórico do bairro e do rio, incluindo o hidroporto, as salinas e os currais de pescas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA MAIS | Quando o rio Ceará era uma pista de pouso

O passeio educativo deste sábado, que acontece mensalmente na orla da Barra há pelo menos 10 anos, foi promovido pela Ambiental Ceará. Por meio da Parceria Público-Privada firmada com a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a empresa é responsável pela ampliação, operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário de 24 cidades cearenses, incluindo a Capital. Tarifa de água vai aumentar 14% nos municípios cearenses operados pela Cagece; ENTENDA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-09-2023: Lideranças comunitárias participam de passeio educativo, ação promovida pela Ambiental Ceará no Rio Ceará na Barra do Ceará. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-09-2023: Lideranças comunitárias participam de passeio educativo, ação promovida pela Ambiental Ceará no Rio Ceará na Barra do Ceará. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-09-2023: Lideranças comunitárias participam de passeio educativo, ação promovida pela Ambiental Ceará no Rio Ceará na Barra do Ceará. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-09-2023: Lideranças comunitárias participam de passeio educativo, ação promovida pela Ambiental Ceará no Rio Ceará na Barra do Ceará. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-09-2023: Lideranças comunitárias participam de passeio educativo, ação promovida pela Ambiental Ceará no Rio Ceará na Barra do Ceará. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-09-2023: Lideranças comunitárias participam de passeio educativo, ação promovida pela Ambiental Ceará no Rio Ceará na Barra do Ceará. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal Diretora de Relações Institucionais da Ambiental Ceará, Águeda Muniz explica que a meta da gestão correta do esgoto é ajudar “rios, riachos, lagoas e nossos verdes mares a se tornarem balneáveis, para que o banho, a pesca e o entretenimento sejam uma constante em nossa cidade”. Segundo dados de 2021 do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS), 55,95% da população de Fortaleza (1.512.529 habitantes) não têm acesso a esgotamento sanitário adequado. É o caso de moradores do bairro Jardim Iracema, diz Luiz Carlos de Araújo, de 47 anos, uma das lideranças comunitárias convidadas para o passeio educativo. A principal pauta dele é buscar melhores condições de saneamento para o bairro, para, inclusive, reverberar em elementos naturais como o rio Ceará.