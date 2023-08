Famílias começam fim de semana na Barra do Ceará com café e perto do mar

A assistente administrativa contou que não pode faltar uma xícara de café no cotidiano dela. Juntar isso com a possibilidade de “ colocar o pé na água ” ao lado da família é “perfeito”, disse ela.

As cafeterias na orla da Barra do Ceará agitam a região próxima ao Marco Zero de Fortaleza . Diversas famílias visitaram os estabelecimentos neste sábado, 19, de clima ameno e registros de chuva. Para os proprietários, o movimento é boa notícia , principalmente após notarem queda na clientela devido aos conflitos entre facções, no fim da semana passada .

A artista de dança Manuela Gomes, 26, também foi comemorar aniversário, mas no Marco Zero Café . Sua mãe completou 50 anos de vida e o ambiente onde celebravam não podia ser melhor para Manuela, que mora nas proximidades e tem muitas memórias no Vila do Mar.

Apesar de não ser estreante no Café de Praia, Cátia Sales, 51, celebrou uma data marcante, o aniversário de sua filha, com delícias locais. “A tapioca daqui é muito boa. Ele [o marido] gosta de capuchino. Ela [a filha] gosta do misto quente”, disse a microempreendedora, que mora na Barra desde os 15 anos.

“Você desce ali para tomar banho no rio [Ceará] e é uma delícia, vê que o pôr do Sol daqui é lindo ”, elogiou. “O povo cearense, o fortalezense, tá perdendo isso aqui. Você vai ali na Beira Mar e está lotado. Se desloca daqui para lá, enquanto tem tudo aqui. Ótimos restaurantes, barracas e cafeterias”.

Elenilde divide a tarefa de tocar o Marco Zero Café com a irmã. Ela explicou que a cafeteria começou quando ficou desempregada e a irmã se graduou em Gastronomia. O estabelecimento hoje funciona onde as irmãs moram. A musicista demonstrou orgulho de viver e trabalhar na Barra do Ceará.

Para Elenilde Gomes, co-proprietária do Marco Zero Café, é preciso conhecer as divisões dos bairros. “Focam muito em Barra do Ceará. Isso prejudica nossa clientela. Só que as coisas acontecem mais para baixo [à leste da orla, no Grande Pirambu]. A briga é para lá, aqui é polícia o tempo todo”, relatou.

Por isso, contou Elenilde, a movimentação na cafeteria e na orla da Barra diminuiu na semana passada, durante e depois da briga de facções no Pirambu e no Carlito Pamplona. O mesmo foi relatado por Francisco de Assis, coproprietário do Café de Praia.

O empreendedor destacou que o patrulhamento da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na região a mantém “segura”. “A Barra do Ceará está muito tranquila. Tem mudado esse nosso território, hoje é uma Beira Mar. E temos o melhor pôr do Sol, eu diria, do Brasil”, disse ele.

O Café de Praia existe desde 2016 e foi a primeiro cafeteria fundada na região, segundo Francisco de Assis. Desde o afrouxamento das medidas de segurança contra a Covid-19, o estabelecimento registra filas de espera, o que faz Francisco celebrar a presença da concorrência, já que as outras cafeterias ajudam a atender à demanda e manter a Barra em movimento.



Cafeterias da Barra do Ceará: veja endereços

Café de Praia

R. José Roberto Sales, 420 - Barra do Ceará

Aberto diariamente, de 7 às 20 horas

Marco Zero Café

R. Dr. José Roberto Sales, 700 - Barra do Ceará

Aberto diariamente, de 8 às 22 horas

