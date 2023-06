Seis municípios do Cariri passam a ter sistemas de esgoto

Os sistemas serão operados pela Ambiental Ceará e milhões de cearenses serão beneficiados com as melhorias nas estruturas existentes

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) apresentou nesta quinta-feira, 1º, as intervenções que serão realizadas na operação definitiva do sistema de esgotamento sanitário dos seis municípios da Região Metropolitana do Cariri.

Nos próximos 12 meses de operação definitiva, a empresa planeja beneficiar diretamente mais de 80 mil pessoas com a implantação de mais de 110 km de redes coletoras de esgoto, infraestrutura que vai possibilitar 24 mil novas ligações de residências no sistema de esgotamento sanitário.

A iniciativa faz parte do plano de Rota de Obras e Melhorias, que reúne as principais ações previstas no primeiro ano da Parceria Público-Privada (PPP). Além disso, marcou o início do trabalho de saneamento básico nas 17 cidades das regiões metropolitanas de Fortaleza e do Cariri.

Por mês, mais de 380 milhões de litros de esgoto serão coletados e tratados, a partir da ampliação da cobertura do serviço. Para André Facó, diretor-presidente da Ambiental Ceará, a universalização de esgotamento sanitário trará muitos benefícios.

“Estamos aqui para trabalhar e poder proporcionar mudanças de vidas, mais saúde, dignidade humana, geração de renda, valorização imobiliária, equilíbrio ambiental e sustentabilidade econômica.”

Já o presidente da Cagece, Neuri Freitas, ressaltou que a Ambiental Ceará passará a atender com a PPP um total de 4,3 milhões de pessoas.

“Este é o equivalente a 78% da população que a Cagece operava até hoje. Então, é um projeto grandioso, com o maior investimento que o Ceará já teve em saneamento sanitário. A Ambiental Ceará agora terá a missão de operar, manter, realizar melhorias na infraestrutura existente e ampliar a rede de esgoto desses 17 municípios para que, até 2033, tenham 90% da cobertura de esgoto."

O que é a PPP do Esgoto?

A PPP de esgotamento sanitário foi firmada com o objetivo de cumprir as metas estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento, que determina que 90% da população tenha acesso à coleta e ao tratamento de esgoto até o ano de 2033.

O Bloco 1 contempla os municípios de Aquiraz, Cascavel, Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Juazeiro do Norte, Barbalha, Farias Brito, Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri.

A PPP do Ceará conta também com o Bloco 2, que engloba os municípios de Fortaleza, Caucaia, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e Trairi, cujo contrato foi assinado no último dia 16 de maio e está em fase de operação assistida.

A Ambiental Ceará também realizará serviços comerciais que impactam diretamente no esgotamento sanitário, como substituição de hidrômetros, padronização de ligações, atualização cadastral e fiscalização e combate às fraudes. Já a Cagece segue responsável pelo abastecimento de água e atendimento ao cliente.

