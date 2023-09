CE: tarifa de água vai aumentar 14% nos municípios operados pela Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) vai aplicar, a partir do dia 29 de outubro próximo, a revisão tarifária de 14,39% às tarifas de água e esgoto em todos os municípios do Estado que são operados pela empresa. De acordo com informações da instituição, o aumento foi aprovado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (ARCE) nesta sexta-feira, 29.

"A revisão tarifária entra em vigor após 30 dias da divulgação. Os valores atualizados pela tarifa média passam a valer para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Fortaleza e nos municípios atendidos pela Cagece", destacou órgão em nota divulgada.