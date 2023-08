Sem luz, asfalto e saneamento: moradores reclamam da falta de infraestrutura em rua da Pacatuba

Na imagem à esquerda, a rua Maria Alves nos dias de hoje, ainda sem asfalto. No lado direito está uma foto feita cinco anos atrás, durante o período de chuvas Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

“De um tempo pra cá, como foram construídos outros imóveis, isso tem acontecido com frequência. Em uma semana, praticamente nos sete dias ocorre. Teve uma semana em que a gente só ficou dois dias sem ter problemas com energia. O resto dos dias a gente teve em todos”, afirma Mara Paz, moradora da rua. O problema tem causado grandes prejuízos à população, que devido às quedas de energia perde desde alimentos até eletrodomésticos. Mara conta que já teve que trocar a geladeira e a televisão. Além da frequência dos casos, os moradores ainda questionam a demora em serem atendidos em algumas ocasiões. Segundo ela, há vezes em que a Enel, responsável pela distribuição de energia elétrica no Ceará, só envia uma equipe para consertar o poste um dia depois do apagão. Ao O POVO, a auxiliar administrativa afirmou já ter aberto ao menos 18 protocolos com a empresa para reparos de danos causados pelas falhas no poste. Mara não é a única a sofrer com a falta de respostas da Enel. Outros moradores também procuraram a distribuidora, como o casal Flávio e Silderlene de Araújo, que moram na Maria Alves há dez anos. Após vários outros protocolos abertos, os moradores receberam uma resposta conclusiva da Enel, que identificou “medições inadequadas” e garantiu a realização de uma manutenção da rede elétrica do quarteirão. A mensagem a princípio parecia animadora até o casal se deparar com o prazo estipulado pela empresa, que prevê o início do serviço até o dia 10 de dezembro deste ano. Questionada sobre as constantes explosões no poste, a demora para atender os chamados da população em alguns casos e o prazo, aparentemente longo para a manutenção da rede, a Enel informou ao O POVO que enviará uma equipe ao local.

Além de queda da energia, moradores reclamam da falta de sanamento básico Além da falta de energia, as condições de infraestrutura da rua também não agradam quem passa por ela. Sem pavimentação, durante o período de chuvas a rua fica bastante alagada, o que dificulta o trânsito de veículos. “Temos familiares que não deixam a gente em casa quando a gente pega uma carona porque conhecem o bairro e sabem o quanto ele é cheio de buracos e pode atolar o carro”, afirma Flávio, que tem dificuldades de pegar até algum transporte por aplicativo. “Uber é outro também. Já avaliaram até a mim e a minha esposa de forma negativa devido ao local onde a gente mora não ter uma condição de o carro entrar”, explica o gerente de distribuidora. A ausência de asfalto não é nem de longe novidade para os moradores, que em anos anteriores já mandaram aterrar uma “lagoa”, como eles mesmos chamam, que surgiu a partir de um buraco na pista, cheio pelas águas das chuvas. A surpresa veio quando, em uma visita à prefeitura, eles descobriram que, nos registros municipais, a rua consta como pavimentada. “Documentalmente está pavimentada, mas ela nunca foi”, diz Flávio.