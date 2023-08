‘Só sei dizer que amo a Barra’: movimento no Beira-Rio se restabelece

A orla da Barra do Ceará, requalificada desde dezembro, apresentou movimentação moderada nos quiosques ao fim da tarde do sábado, 19

“Só sei dizer que amo a Barra”, diz a comerciante Maria Silvane de Sousa, 57, ao fim da entrevista. Dona de quiosques na orla renovada do Beira-Rio, na Barra do Ceará, a moradora reflete sobre a movimentação controlada no espaço durante o fim da tarde do sábado, 19.

O projeto de requalificação no bairro fortalezense, conhecido pelo seu pôr do sol, foi entregue durante o mês de dezembro. “A questão da movimentação melhorou bastante devido à obra que teve, o calçadão, as quadras”, revela Luana Quinto, 39, funcionária de Maria Silvane.

Em agosto deste ano, meses após a revitalização, os confrontos entre facções criminosas no Grande Pirambu podem ter diminuído a atividade no espaço, mas Silvane garante que as pessoas logo retomaram o seu lugar na orla novamente.